六旬的士司機涉阻警襲警　官裁定表證成立 (16:50)

被告張錦運（66歲）否認於去年7月7日在彌敦道創興廣場外，故意阻撓時任高級警司林鴻釧和高級督察黃釗澤，以及襲擊警長馮時俠。

報稱受襲的警長馮時俠供稱，他與同事一起包圍被告時，被告突然伸腳，並在1秒內腳踢他兩下，觸碰他的脛骨。辯方大律師表示，1秒內沒有可能會腳踢兩次，又稱觸碰可能由其他警員引致，馮時俠則不同意。

裁判官裁定表證成立後，辯方傳召精神科專科醫生郭偉明以專家證人作供，他早前曾兩度面見被告，並就其酒精呼氣測試數據作分析。郭偉明指出，被告案發時的血液酒精濃度超出酒精中毒的國際標準，令其認知能力及記憶力受影響，故面對警方警告時才會「左耳入右耳出」未能反應、答非所問，又重複檢查車頭蓋3次。

控方則播放警方片段，指出被告清楚認知身邊的人及說話，認為被告阻差意圖不受酒精影響，但郭醫生不同意。

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