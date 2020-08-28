迷你倉經營商就消防處防火政策提司法覆核　高院拒批覆核許可 (16:00)

申請人為「儲存集團有限公司」，經營蘋果迷你倉的特許經營業務。答辯人為消防處長，屋宇署長被列為有利害關係的一方。

申請方表示，消防處職員曾稱申請人的迷你倉庫佈局違反新政策要求，包括未能於外牆每隔20米裝窗、現有窗口的大小及位置不符規例，於是向申請人發出12張消除火警危險通知書，後來更向其作出6項票控。申請方質疑，在規管迷你倉防火措施上，消防處僭越了屋宇署的權力。惟法官陳嘉信不接納此說法，並在判辭形容申請方稱消防處越權的說法「荒謬」。

對於申請方表示新政策不合比例地影響迷你倉行業，令行業難以營運，陳官引述數據稱，截至今年3月，已有242間迷你倉配合新政策，當中79間更是新加入行業，顯示政策並無阻嚇市民投資迷你倉業務，意味相關政策對營商方面影響合乎比例。

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