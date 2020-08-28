全民檢測｜聶德權：個人資料與樣本分開處理　檢測機構只知樣本瓶序號 (13:31)

個人資料及檢測結果計劃完成後一個月刪除

政府稱，全民檢測參與者提供的個人資料會加密儲存在政府數據中心的伺服器內，只會用於處理預約登記、與登記人跟進關於新型冠狀病毒的個別檢測，以及處理與登記相關的查詢。個別現陽性個案資料會交由衛生署及醫院管理局跟進，其他個案的個人資料與檢測結果會於計劃完成後一個月內刪除。

對於全民檢測的採樣會否作抽取DNA（脫氧核糖核酸）樣本用途，政府表示全民檢測只涉及檢測新冠病毒的核糖核酸（RNA），抽取樣本及檢測病毒RNA的過程會涉及測試者的細胞及其中的核糖核酸RNA（僅作為檢測品質控制用途），但測試劑並不能為測試者的DNA進行任何識別或排序，因此檢測過程不會收集任何關於測試者的DNA資料。

結果陰性不會獲得健康碼

政府又指出，全民檢測及健康碼是兩個不同的安排，在全民檢測結果呈陰性的人只會在其提供的電話收到短訊，並不會收到健康碼或其他證明，並重申健康碼仍在計劃中，目前尚未推出。

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