林卓廷：從沒想過警方以暴動罪拘捕他　憂有更多7．21受害者被捕 (13:05)

林卓廷表示，自從《港區國安法》在港實施後，已有預感自己或會被警方拘捕，但對於被控暴動罪感到驚訝，因爲他一直以來和警方有溝通，而警方一直是感激他提供資料，沒想到如今變成拘捕對象，「原告變被告」。他稱早已和太太有默契，若不幸被捕，太太會協助拍片記錄過程。

林卓廷又稱，新界北總區刑事部高級警司陳天柱前日就7．21事件的說法引起爭議，但認為陳天柱只是「跟稿讀」，警方本身已有官方立場，只是因爲引起全城譁然及譴責，警務處長鄧炳強才出來解畫。林卓廷表示，「一個警方發言人的說話不代表警方立場」，這是非常荒誕。

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