龔如心弟妹遭入稟要求遷出華懋宿舍　提反索華懋申剔除 (12:45)

原告華懋代理有限公司，分3宗案件入稟申索，首案訴龔因心、次案訴龔中心、第三宗訴龔仁心及其妻劉元春。

入稟狀指出，4名被告分別於1980年11月至2008年4月與原告簽訂僱傭合約，為其前員工，4人受僱期間可入住涉事單位。4人自2012年分別居於摩星嶺華亭閣和3個單位。上述所有物業業主為「安居有限公司」，原告則為租客。據公司查冊資料，安居有限公司董事為華懋集團財務總監陳鑑波，公司地址則位於華懋旗下荃灣如心廣場。據華懋集團官網，華亭閣物業有18個單位，每個單位實用面積約1800呎。

去年8月，原告終止4人僱傭合約，並表示4人若另簽協議，便可繼續住在涉事單位作為退休福利，惟他們沒有簽署，故4人須於去年11月2日前遷出。4人沒按協議搬走，原告要求他們交還單位，及須繳付每月逾6萬元的逾期佔用單位租金。

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