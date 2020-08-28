全民檢測｜普及社區檢測計劃預約、檢測程序一覽【附方法及連結．短片】 (12:26)

預約檢測方法：

1. 市民可於2020年8月29日早上7時起在網上預約（按此預約），系統24小時運作。

2. 先輸入身分證號碼或出生登記編號、姓名及可供接收本地SMS短訊的本地流動電話號碼（若沒有手機則可提供可信任的人的本地流動電話號碼，代為收取確認預約、完成登記和檢測結果短訊）、選擇偏好語言（中文或英文）

3. 選擇社區檢測中心及採樣時段（08:00-20:00，每30分鐘為一時段）

4. 完成預約後，系統畫面會顯示確認預約頁面，市民會收到手機短訊確認預約日期和時間，並列有社區檢測中心名稱及參考編號

*長者和需要特別協助的市民可在辦公時間內前往任何一間郵局，或到其居住的公共屋邨的屋邨辦事處，會有人員協助進行網上預約。

社區檢測中心拭子採樣安排：

1. 預約日子當日，帶備預約時提供的身分證明文件正本及確認預約短訊

2. 先到登記處，出示身分證及預約資料，工作人員會提供一個印有序號的樣本瓶。稍後會收到載有市民參考編號和樣本瓶序號的手機短訊，確認已完成登記。

3. 完成登記後，帶同樣本瓶到樣本採集處，由受過相關醫護訓練的人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，他們會將拭子伸入兩邊鼻腔約1至2厘米深的位置和咽喉，於黏膜表皮揩拭數次，以取得分泌物。醫護人員會穿上個人保護裝備，而負責採樣的人員每次採樣後會更換手套。

4. 樣本會送往中山公園氣膜實驗室，若檢測結果若呈陰性，會在約3天內收到電話短訊；若結果呈陽性，市民會由衛生署致電通知，安排送到公立醫院進行隔離和治療。

【全民檢測網上預約及檢測程序片段】

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