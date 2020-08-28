全民檢測｜曾祈殷倡以負壓設施採樣　料計劃實施後確診將增加 (12:16)

曾祈殷表示，如有市民在採樣時打噴嚏，他建議下一人應相隔一段時間才進行採樣；如場地有帳幕劃分採樣區，則建議轉往另一帳幕採樣，暫時勿用該帳幕。他稱，若沒有有效、高效能的抽風、過濾、負壓系統，飛沫粒子可能停留在該空間，故空氣流通、有否通風系統等至為緊要。

曾祈殷稱，政府今日起放寬部分社交距離措施，他認為是向市民釋放疫情放緩的意思，令市民降低參與檢測的意欲，「時間上好似唔係幾理想」。他表示，全民檢測愈多人參與愈好，以釐清社區還有多少隱形傳播鏈，但難以評估參與人數，稱如有百多萬人參與「都幾理想下」。他亦估計檢測計劃會找出約二、三百名患者，料計劃實施後確診數字會增加。

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