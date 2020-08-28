天氣｜天文台料周末天晴酷熱　局部地區有驟雨 (16:30)

本港地區今晚及明日（29日）天氣預測，大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨。氣溫介乎28至34度，吹微風。展望隨後數日大致天晴，風勢微弱及持續酷熱，最高氣溫達34度或以上，但局部地區有驟雨及雷暴。

菲律賓以東熱帶低氣壓增強

另外，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已命名為美莎克。下午4時，美莎克集結在馬尼拉之東北偏東約1040公里，預料移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊，並逐漸增強。

【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫27.8度，相對濕度88%。天文台在上午6時45分發出酷熱天氣警告。

一股微弱的大陸氣流正為華南帶來普遍晴朗的天氣。同時，驟雨影響廣東沿岸地區。本港方面，今早（28日）港島及九龍部分地區錄得超過10毫米雨量。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

本港地區今日天氣預測大致天晴。初時局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度。吹微風。

展望未來數日天晴及風勢微弱，天氣持續酷熱，最高氣溫達34度。下周初有幾陣驟雨。

（香港天文台）