教育局表明9．14前不復課　教育界傾向部分班級優先復課 (21:00)

他又稱，關注明年中學文憑試調節安排，希望考評局盡快公布細則，讓學校調整課程，亦要盡快討論2022及2023年文憑試，顧及同受疫情影響的中四、中五生。

至於小學方面，資助小學校長會名譽主席張勇邦稱同樣不會於9月14日或以前復課，由於部分學校或用作全民檢測，事後要消毒場地，理論上9月15日也不可復課，而會上未有提及確實復課日子。他稱，小學教育界傾向中小學同一日復課，小一、小五及小六先行，而小一生主要上校本適應課程，不必上足半天課。他稱，部分小學未完成小五呈分試，希望疫情穩定下盡早復課，「防疫物資齊備，加上有了上次復課經驗，大家都準備就緒」。

教育局表示，教育局長楊潤雄及常任秘書長李美嫦今日下午與中小學議會及校長團體代表會面，就新學年安排交流意見。特首林鄭月娥出席會議，表達對學校的關心和支持。

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