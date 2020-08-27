駕駛考試下月逐步恢復　考試排期服務繼續暫停 (20:30)

此外，駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務計劃於下月14日恢復。已預約於此日或之後進行筆試的考生，需按考試排期信內所定明的考試日期、時間及筆試中心應考。因筆試服務暫停而未能應試的考生，將會陸續獲個別通知其新定的考試日期。

駕駛考試排期服務（包括即時申請的櫃位服務、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務）將會繼續暫停，直至另行公告。在駕駛考試排期事務處暫停服務期間需遞交延期、暫時取消駕駛考試或更改考試地區申請的考生，要把親筆簽署的申請信、身分證明文件副本及考試排期信正本，放進設置於九龍牌照事務處的投遞箱或郵寄至駕駛考試排期事務處，地址為九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署2樓運輸署，考生亦可於駕駛考試排期事務處恢復即時櫃位服務後兩星期內遞交有關申請。

詳情可於星期一至五上午9時至下午5時，致電2771 7723聯絡駕駛考試排期事務處查詢。

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