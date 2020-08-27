休班輔警涉向人群拋水樽另3人控管有索帶噴漆等罪　各准保釋 (20:15)

被告依次為學生盧綺婷（17歲）、文員麥安怡（27歲）、售貨員黃欣龍（29歲），及報稱無業的陸冰溢（24歲）。據早前報道，陸冰溢過往正職是教師，被捕時他是駐守觀塘警區的休班輔警。

控罪指出，盧綺婷被控一項管有適合作非法用途的工具，稱她於去年2月29日在旺角彌敦道610號外攜有共100條膠索帶；麥安怡涉於同日同地管有一罐噴漆及一支螺絲批，被控一項管有物品意圖損壞他人財產；黃欣龍涉同日同地管有一個能發出雷射光的裝置，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器；而陸冰溢則被指於同日同地作出擾亂秩序的行為，即向人群拋膠水樽。

4名被告獲准以現金3000元、不准離港、每周報到警署3次及不得騷擾控方證人等原有條件保釋外出。

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