記協函鄧炳強批陳天柱言論罔顧事實　促警方停止污衊傳媒 (19:45)

記者在致鄧炳強的信中批評陳天柱的言論罔顧事實，企圖扼殺新聞自由。信內提到，陳天柱批評傳媒在7月21日晚上只拍攝單方面的情況，記協指出，根據傳媒當晚拍攝的直播片段，明顯已攝錄事發時元朗站不同人的情況，包括白衣人、黑衣人及其他市民，而記者拍攝期間被襲擊仍堅持採訪，警方以「穿黃背心的女士」激化事件的說法形容遇襲的記者，是欠缺理據、極不尊重傳媒角色。

記協又指出，多名記者昨日在簡介會追問立法會議員林卓廷的行為如何構成暴動罪，陳天柱未有正面回答，反指摘記者為何不提問當日港島的情況。記協強調，記者提出經過專業判斷的問題，是履行第四權天職，絕不能順應受訪者喜好或意向提問。

有兩家電子傳媒投訴警方未經同意下，在記者會引用其新聞片段及相關截圖；記協促請警方，往後必須獲得相關傳媒機構的同意，方可取用其片段及圖片。

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