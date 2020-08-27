4男子涉圍毆便衣警受審　警供稱遭跪頸罵「去死啦死黑警」 (19:15)

4名被告依次為學生李俊賢（19歲）、侍應李炳希（22歲）、經理利子恒（25歲）及地盤工人鍾兆濠（20歲），控罪指稱他們在今年1月1日，在旺角山東街及通菜街交界，與其他在逃者，襲擊正在執行職務的警員何思駿。控方曾為涉案警員申請匿名令但被拒。

偵緝警員何思駿憶述，當晚他身穿便衣與另一名便衣女警在旺角巡邏，看到有數名黑衣人在花園街及奶路臣街交界堵路後離開，遂一直尾隨他們，及後欲用電話拍下黑衣人照片時，被一名穿綠外套男子發現便立即逃跑，逃至山東街時，4名被告加入追逐。

到達案發地點時，何思駿停步轉身及高舉警棍說：「我係警察，唔好埋嚟呀」，但隨即被綠外套男子一拳打向他的臉，及將他推在地上，隨即被眾人圍毆，其間他看到第四被告用左腳踢他，另有人跪在他的頸上，及將他的頭向後拗，亦聽到首被告說「去死啦死黑警」。其後在其他警員協助下，將首被告拘捕，但其他人當時逃去無蹤。

第四被告稱在警署被毆打迫供申剔除口供

案中代表第四被告的大律師指出，被告在家中被捕時及在警署內均受多名警員掌摑、拳打、膝頭撞肚等，因此在「驚畀警察打死」下，作出被迫各項招認，包括口供紙中其中一句「我明我嗰時一時衝動，用腳踢咗差佬兩腳」，遂要求法庭剔除相關招認。聆訊明續。

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