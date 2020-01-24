Emily Online｜元朗區議員伍健偉facebook挑戰何君堯Like數 (19:00)

對於多個政圈中人質疑佢此舉兒戲，伍健偉話「絕對理解大家呢刻宣泄情緒嘅重點」，理解大家擔心選出嚟嘅民意代表係咪受情緒主導、為like用議席做賭注，會令人擔心呢個人嘅政治手段、執政能力，「理解嘅，期望嚟緊嘅行動可以令大家改觀」。

至於如果專頁like數唔夠何君堯多，係咪真係會辭職？伍健偉就話，政治人物所作承諾係必須履行，佢亦都唔係因為專頁讚好人數決定去留，而係交畀港人決定。

伍健偉噚晚出post後引起政圈熱議，多個本土派都批評，屯門區議員張可森話，like數係反映想宣揚嘅理念可以去到幾遠，如果覺得自己like數唔夠，會希望用理念、工作，說服港人一齊並肩作戰。元朗區議員王百羽就質疑，伍健偉用7．21同辭職去情緒勒索、呃大家like自己個page，又話伍健偉賣關子、冇諗住真係辭職。

伍健偉同Emily講，佢目的唔係只為專頁有更多人讚好而利用議席做賭注，係希望得到足夠多人嘅關注，推動想做嘅事，包括抗爭活動去向。

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