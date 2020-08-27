戶外康樂場地部分周六起重開　自助圖書站還書箱下周二服務 (17:15)

康樂及文化事務署（康文署）今（27日）宣布，部分戶外康樂場地分別於周六（29日）和下周一（31日）重新開放，而公共圖書館的自助圖書站和還書箱將於下周二（9月2日）重開。
．周六起運動場跑道重新開放，供市民緩步跑，而九龍仔運動場跑道將於下月7日重開
．下周一起戶外康樂場地包括網球場、草地滾球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場，以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪重開；訂場安排詳情可按此
．康文署會在重開的康樂設施採取特別措施，包括限制逗留人數、入場人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施
．港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站，以及設於香港公共圖書館和港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱將於下月2日恢復運作；在圖書館暫停開放期間，還書箱將24小時或按所在處所的開放時間提供服務；詳情可按此
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