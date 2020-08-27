的士橫泊彌敦道司機涉阻差辦公　辯方：被告醉酒不明警方警告 (18:30)

被告張錦運（66歲）否認於去年7月7日在彌敦道創興廣場外，故意阻撓時任高級警司林鴻釧和高級督察黃釗澤，及襲擊警長馮時俠。

現任中區警區指揮官、總警司林鴻釧供稱，案發時他任職西區副指揮官，當晚負責指揮機動部隊在旺角掃蕩示威者，當他與防線一起推進時，前方有一輛紅色的士突然駛出，並橫泊在他們前面。被告下車並揭起車頭蓋，林鴻釧上前詢問他「㗎車係咪壞咗」，但被告沒有回應。

林鴻釧向被告表示他正阻礙部隊推進，要求他立即駛走，並曾作出兩次警告，如不駛走便會拘捕他阻差辦公，但被告一直沒有回應，林鴻釧指示下屬將他拘捕。林鴻釧一度走開，數分鐘後折返，卻看見被告坐上司機位意圖離開，他再指示下屬作出拘捕。

辯方大狀向林鴻釧指出，片段中有警員叫被告離開，被告才上車離開，惟林鴻釧表示不知道。辯方指出，林鴻釧跟被告交談時間少於1分鐘，被告當時正醉酒，未必明白他作出的警告，但林鴻釧表示不知道被告喝過酒與否。

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