全民檢測｜郭家麒籲為檢測人員供臨時住宿　醫生倡半露天採樣分隔等候區 (17:45)

政府9月1日推行新型冠狀病毒普及社區檢測計劃，公民黨郭家麒與香港工人健康中心主席、醫生余德新今（27日）見記者，關注檢測計劃的執行細節。郭家麒認為，協助採樣的工作人員均有可能染疫，他關注醫護學生等人員有否足夠培訓，質疑政府是否關注檢測人員的安危，建議政府為他們提供臨時住宿。另外，郭家麒呼籲政府在檢測計劃開始前，把新冠病毒列為職業病，並釐清檢測人員是否政府僱員。
余德新稱，個人防護裝備只是「最後防線」，他就檢測計劃向政府提出3項建議：一、室內的空氣流通不及戶外地方，建議政府應在半露天的地方設立採樣站，例如在醫院外設遮雨棚等採樣，以透過流通的空氣稀釋病毒；二、完全分隔等候區及採樣區，降低等候市民的感染風險；三、設立「負壓採樣亭」，確保亭內受污染的空氣不會外流，並在每次採樣後完全消毒負壓亭。
立法會明日（28日）召開內務委員會討論抗疫工作，郭家麒表示，公民黨今日會商討是否出席，民主派目前尚無共識。民主黨林卓廷與許智峯昨日（26日）被捕，郭家麒稱「心都悒埋，保護人的那個變了暴動罪」，又表示「我們要再審視一下，是否值得再和這一類政府繼續工作下去」。至於延任的決定是否有變，他稱截至昨日之前，公民黨仍然會服膺香港民意研究所的民調。
全民檢測 相關報道：
相關字詞﹕全民檢測 全民檢測地點 全民檢測中心 全民檢測登記 全民檢測方法 全民檢測網上預約 新冠肺炎 郭家麒 余德新 醫護