全民檢測｜郭家麒籲為檢測人員供臨時住宿　醫生倡半露天採樣分隔等候區 (17:45)

余德新稱，個人防護裝備只是「最後防線」，他就檢測計劃向政府提出3項建議：一、室內的空氣流通不及戶外地方，建議政府應在半露天的地方設立採樣站，例如在醫院外設遮雨棚等採樣，以透過流通的空氣稀釋病毒；二、完全分隔等候區及採樣區，降低等候市民的感染風險；三、設立「負壓採樣亭」，確保亭內受污染的空氣不會外流，並在每次採樣後完全消毒負壓亭。

立法會明日（28日）召開內務委員會討論抗疫工作，郭家麒表示，公民黨今日會商討是否出席，民主派目前尚無共識。民主黨林卓廷與許智峯昨日（26日）被捕，郭家麒稱「心都悒埋，保護人的那個變了暴動罪」，又表示「我們要再審視一下，是否值得再和這一類政府繼續工作下去」。至於延任的決定是否有變，他稱截至昨日之前，公民黨仍然會服膺香港民意研究所的民調。

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