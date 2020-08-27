新冠肺炎｜今增21宗確診　18屬本地感染　西九龍警察總部男警染疫 (16:39)

食物及衛生局長徐德義表示，由8月26日起的一周計，至今平均每日錄得21宗確診個案，與上一周平均每日49宗相比，新增個案數字有緩慢下降趨勢，但仍有三成個案感染源頭不明。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今在疫情記者會表示，新增確診個案當中，有4宗本地個案源頭不明：

．個案4741：54歲女子，太子道百佳超級市場當文員，有時會負責收拾貨品，8月23日發病

．個案4742：53歲男子，日更的士司機，8月23日發病

．個案4746：75歲女子，已退休，無病徵

．個案4756：36歲男警，在西九龍警察總部工作，住西沙路，8月23日發病，約有10名緊密接觸者，為同組同事，有時會一起吃飯

其餘新增本地個案當中，13宗涉家庭群組或親友聚會。另外，匡智梨木樹宿舍一名社工（個案4751，25歲女子）入住檢疫中心後確診；該院舍另有一名院友在亞洲國際博覽館檢疫中心檢疫期間，因嘔吐送往瑪嘉烈醫院，現初步確診。連同此兩宗個案，匡智梨木樹宿舍累計有7名院友及5名職員染疫。

有記者向食物及衞生局副局長徐德義問，會否向因新型冠狀病毒離世的死者家屬道歉，徐德義未有回應，只表示疫情中有大部分年長患者，對治療是很大挑戰，醫管局每個階段亦盡量研發適切治療方案，以減輕副作用增加療效，政府將繼續改善醫療進展，將個案嚴重程度減少。

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