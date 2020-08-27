新冠肺炎｜中大統計：8個認知障礙症患者染疫　4人已離世 (18:15)

吳煥珍雙親均為認知障礙症患者，她稱，疫情下欲多聘一名外傭，但外傭遲遲未能到港，她壓力甚大。她形容，其93歲父親個性外向，但所有長者中心停運，唯有請外傭帶他一日出街兩次「放電」，最近也有和母親外出飲茶。不過，她表示十分憂慮兩老會感染病毒，使她有焦慮情況。

中大連同16個國家及地區共29所大學合作，建議多項策略，讓長者及認知障礙症患者在疫情中仍能獲得適切護理。中大醫學院內科及藥物治療學系老人科主任郭志銳提醒，照顧者別因為擔憂長者感染病毒而把他們困在家，否則長者或會情緒受損，長期缺乏運動也會讓他們退化得更快；因應非緊急醫療服務縮減，中大醫務中心腦神經科專科醫生區頴芝建議團隊採用「遠程醫療」，進行網上看診。

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