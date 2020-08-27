青協調查：近兩成受訪青年曾吸食大麻　有個案曾月耗近2萬元買大麻 (18:00)

青協西貢及黃大仙外展社會工作隊單位主任楊健華表示，青協今年5至6月訪問了647名10至35歲青年，發現有125人曾吸食大麻，當中九成服用者的年齡介乎16至30歲，他們服用主因是減壓、好奇及解悶，並主要從網上購入大麻。

楊健華引述調查指出，受訪者中有475人表示會考慮吸食大麻，亦有近三成人表示「接受或非常接受大麻」，逾半受訪者更覺「大麻的傷害程度，對比其他危害精神毒品較為低」。他認為，數據反映的情況令人擔憂，稱部分青年忽略大麻的害處，例如有近三成受訪者不覺大麻是毒品，或同意「大麻是天然的植物，對身體不會有大影響」。

受訪者阿南（化名）表示，15歲時受朋友影響，首次吸食大麻，服用後覺得「輕飄飄，唔知自己做緊乜」，之後每周吸食兩至三次，高峰期每月耗近2萬元購買大麻。他說，起初不覺大麻是毒品，亦不覺對身體有害，但近年開始察覺記憶力轉差，有失眠問題，才決心戒毒，亦會着身邊朋友停止吸食大麻。

青協深宵青年服務單位主任李智廣強調，大麻的禍害不容忽視，例如影響肢體協調能力、誘發精神病病徵、損害記憶和判斷力；長期和大量使用更會損害大腦發展和降低智力等，同時，吸食大麻未能有效減壓，反而有可能造成情緒大起大落。他建議學校、大專院校及職場應加強預防吸食大麻的教育工作，讓青少年更容易和方便接觸相關教育資訊。

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