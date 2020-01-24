林卓廷等7人控7．21暴動提堂　民主派庭外持「政治檢控顛倒黑白」橫額聲援 (15:03)

被告依次為報稱立法會議員的林卓廷（43歲）、客戶服務員庾家豪（35歲）、拒絕提供職業的陳永晞（37歲）、社工葉鑫昇（31歲）、廚師鄺浩林（26歲）、電器技工尹仲明（48歲）和無業的楊朗（26歲）。其中3名被告報稱居住元朗區。他們全被控去年7月21日，在元朗站大堂及其他身分不詳的人參與暴動。

多名民主派成員在開庭前手持寫有「721鐵證如山 政治檢控 顛倒黑白」、「荒謬 原告變被告」的橫額和標語到場聲援。民主黨主席胡志偉表示，警方當日「唔見人」，令求助的市民大眾得不到支援，警方更被拍得與白衣人關係密切。他批評政府與警方以拘捕林卓廷等人，以此作為扭曲事實的基礎，嘗試「漂白」事件，促請政府「回頭是岸」，還香港人公道及有良知的社會。

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