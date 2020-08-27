港大研究：約三成半青年人屬「和勇派」 (16:00)

港大社會工作及社會行政學系今年1月至4月，以網上問卷訪問712名15至25歲的青年，當中約37%是中學生，約62%為大專生或擁有相等學歷。研究指出，年輕人較多追求「自我超越價值」（平均值=6.15），多於「自我提升價值」（平均值=4.31），即他們希望追求平等、社會正義等價值，多於個人權力、財富，而年輕人愈重視「自我超越價值」，參與政治活動的程度愈高。

另外，研究發現，約9%受訪者稱「社會政治事件」是他們感重大壓力的事件，逾兩成有嚴重至極度嚴重抑鬱症狀。港大社會工作及社會行政學系副教授陳凱欣說，雖然社會現時相對平靜，但年輕人有很多事仍「放在心頭」，尚未處理，與別人討論事件、看新聞等都可能令他們精神緊張。

陳凱欣建議，社會多聆聽及接納年輕人意見，為他們建立正常渠道參與社會。她以洪水比喻年輕人的訴求及情緒，若社會只以堵塞處理，不協助疏導，「你不知道有天會否決堤」。

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