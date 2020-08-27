大學客席講師管有弩及削尖木棒等罪成囚一年 (13:30)

香港教育大學特殊輔導學系客席講師於今年民陣「元旦大遊行」期間，被搜出一把弩及18支削尖木棒，再被警方在家中搜出兩把弩、膠箭等，早前否認各一項在公眾地方管有攻擊性武器，以及有意圖管有攻擊性武器罪名，今（27日）在東區裁判法院被裁定兩項罪名成立，裁判官不接納被告辯稱將弩和木棒用作童軍箭藝、兒童肌肉訓練，並稱被告是一個「不折不扣使用武力的暴力示威者」，判處即時入獄12個月。
被告岑嘉林（37歲）現為生物科技技術研發專員，辯方求情時稱被告的母親目不識丁，他生於龍蛇混雜的地方，但憑其努力，他除了擁有一個博士學位，還有3個碩士學位，包括教育、哲學和運動理學。被告多年來熱心義務工作，關心弱勢社群，尤其是有學習障礙的兒童，並刊登文章，多次獲奬。
裁判官鄭紀航裁決時表示，接納控方4名證人的供辭，並指出警方測試被告身上和家中搜出的弩、削尖木棒、箭，發現能夠發射，並射中箭板上，而且因木棒、箭容易折斷，不能循環再用，而木棒被削尖，若不小心觸碰會受傷，故不接納被告所稱用作教學之用，而削尖木棒亦可徒手傷人。
鄭官稱被告當日攜有護目鏡、防毒面具等，再配合涉案的弩和木棒，直指被告是不折不扣使用武力的暴力示威者，加上香港連場示威未有終結迹象，故裁定被告兩項控罪成立。
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