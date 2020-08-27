元朗區議會主席斥警7．21事件新說法說謊、寫好「劇本」 (12:15)

黃偉賢表示，事實上一邊是有意圖、有準備攻擊市民，故手持鐵通、藤條和棍，另一邊是從上環遊行後返回元朗的市民，他說市民只是被襲時以雨傘自衛，並用水喉射水，希望阻止白衣人施襲。

陳天柱昨「修正」警方接報到場的時間，「絕不是初時講的39分鐘」，說緊急應變部隊於當晚接到指示18分鐘後到達元朗站。黃偉賢稱，問題並非警方何時到達，指出警方很早便在「雞地」巡視，並看見白衣人手持鐵通、藤條及棍，他說，即使緊急應變部隊曾到場，但警方並沒有處理現場的情況，「同冇到有咩分別？」

黃偉賢表示，元朗區議會一定會跟進7．21事件，稱即使受政府打壓，不允許就事件召開會議，他們仍會堅持開會跟進，找出真相。

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