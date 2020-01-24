搓手液及酒精存放注意｜酒精容器空位多易揮發　專家提醒：大樽轉細樽　氣味太淡勿用 (08:23)

搓手液、消毒酒精選購存放3貼士：

1. 酒精濃度至少70％較穩陣

酒精噴霧及酒精搓手液的酒精濃度應介乎60％至80％，才能有效殺菌。陳鈞傑建議，購買搓手液或消毒酒精時，宜選酒精濃度至少達70％的較穩陣，因稀䆁及生產過中有±5％的酒精濃度誤差，使用時酒精亦有機會揮發。

2. 大樽轉小樽避免常打開

容器內的空位愈多，酒精在瓶內能夠接觸空氣揮發的空間比例會愈大。陳鈞傑建議如購買大支裝（1公升）的搓手液或消毒酒精，可倒入小容器內，方便出外時攜帶使用，亦避免經常要打開大支裝酒精。如瓶內酒精或搓手液僅餘五分之一或以下，建議盡快使用，或將之轉存至小瓶內，減少酒精接觸空氣揮發的機會。

3. 勿放高溫易燃物附近

無論大支裝或小支裝的搓手液或消毒酒精，都要注意瓶蓋要保持密封，避免存放在陽光直射、高溫或易燃物品附近。若發現酒精瓶已打開至少4至5日，或聞到酒精氣味太淡，應及早停用。

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