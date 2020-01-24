民主派民陣回應拘捕林卓廷等　岑子杰斥漂白7．21呼籲穿黑衣　張超雄：重新考慮去留 (20:40)

岑子杰稱，港人感到非常悲憤、無奈，但在限聚令下無法上街，否則警方會用超出想像的武力鎮壓。他希望港人守護所相信的真相，「希望重申『黑白是良知』，穿黑衣向政權指鹿為馬說不」。

本來欲接受政府延任安排的工黨立法會議員張超雄表示，原本希望能夠在議會撐住、發揮功能，「現在必須說，我要重新考慮」，稱不能再對政府有半點寄望，現時政府是對港人宣戰，無法再與政府溝通。

民主黨主席胡志偉指摘警方篡改歷史、自打嘴巴，是指鹿為馬、顛倒是非。被問到會否亦重新考慮去留，胡志偉稱，現時強權以新方法處理社會政治困局，而林卓廷、許智峯被捕所衍生的國際關注，明顯令大家更看清政府管治不堪，「大家都會從一個角度（出發），當政府全面向港人開戰時，我們應用什麼方法反擊」。

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