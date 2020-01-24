民主派民陣回應拘捕林卓廷等　岑子杰斥漂白7．21呼籲穿黑衣　張超雄：重新考慮去留 (20:40)

民主黨林卓廷今日（26日）被指於去年元朗7．21事件中，涉參與暴動而被捕，警方其後解釋稱，7．21當日是「雙方聚集對峙」、「雙方勢均力敵、旗鼓相當」。民主派、民陣今舉行記者會回應，民陣召集人岑子杰稱，警方今日拘捕有三項目的，當中包括過往拘捕了多名白衣人，要藉拘捕林卓廷平息另一方的怨氣；而反修例風波中7．21事件對政府而言是最大禁忌，事件是白衣人無差別恐襲、虐打政見不同的人，政府希望把事件淡化成雙方政見不同、互相衝突；把7．21事件「漂白」，令人認為支持政府的人沒有錯。
岑子杰稱，港人感到非常悲憤、無奈，但在限聚令下無法上街，否則警方會用超出想像的武力鎮壓。他希望港人守護所相信的真相，「希望重申『黑白是良知』，穿黑衣向政權指鹿為馬說不」。
本來欲接受政府延任安排的工黨立法會議員張超雄表示，原本希望能夠在議會撐住、發揮功能，「現在必須說，我要重新考慮」，稱不能再對政府有半點寄望，現時政府是對港人宣戰，無法再與政府溝通。
民主黨主席胡志偉指摘警方篡改歷史、自打嘴巴，是指鹿為馬、顛倒是非。被問到會否亦重新考慮去留，胡志偉稱，現時強權以新方法處理社會政治困局，而林卓廷、許智峯被捕所衍生的國際關注，明顯令大家更看清政府管治不堪，「大家都會從一個角度（出發），當政府全面向港人開戰時，我們應用什麼方法反擊」。
林卓廷許智峯被捕 相關報道：
警稱7．21接報18分鐘到場 媒體拍「單邊行為」令人誤會無差別襲擊
警播片交代7．21案拘林卓廷等人 有線新聞不滿擅自用片段去信促解釋