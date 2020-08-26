港大護理系男生脫襲警罪　堵路阻街罪成　官稱警員供辭「難以置信」　 (19:20)

被告鄭塏臻（20歲）原被控於去年11月11日，在大埔廣宏街襲擊警員Y。他另外被控於同日在大埔公路元洲仔段迴旋處，與女子陳正亭留下3支防撞桿佔領行車線。

裁判官分析證供指出，休班警員沈德華在車上觀察兩名涉案人只有短短5秒，卻清楚記得兩人所有特徵，其供辭有「修飾及誇大證供的可能」。另外，沈德華在庭上供稱他下車後隨即表明警員身分，但他在書面供辭則稱在制服被告後才表明身分，質疑他的庭上說法屬「新近揑造」。

就警員Y的供辭，Y聲稱遭被告擊打左邊頸後非常疼痛，但裁判官指出，他在拘捕時、返回警署途中以及匯報值日官時均沒有表示受襲，質疑「難道這些時候他都不痛嗎？」；又稱比Y矮小的被告用右手從上而下打向Y的左邊頸，動作極不自然，直指Y的說法「難以置信」，最終拒納兩名警員的口供。

裁判官指出，雖然片段未能無間斷將兩人的行動拍攝，但片段所見拋下防撞桿的兩人及其後截查的兩人衣著脗合，因此裁定被告罪成，案件將於明日（27日）下午判刑。

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