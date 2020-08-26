警稱7．21接報18分鐘到場　媒體拍「單邊行為」令人誤會無差別襲擊 (18:30)

新界北總區刑事總部高級警司陳天柱稱，7月21日晚上10時40分，元朗西鐵站發生零星衝突，大堂大致平靜，立法會議員林卓廷於10時45分到場直播，黑衣人隨後於大堂聚集。至10時48分，有白衣人到場聚集，3名警員數分鐘後接報到場處理，發現站內有人對峙，未有暴力事件，遂離開、匯報並要求增援。陳天柱稱，元朗警區快速應變部隊於10時57分收到指示後召集人手及整理裝備，於18分鐘後、即11時15分到達西鐵站。陳天柱稱，過去指警方接報後39分鐘始到場是基於未掌全面閉路電視情況，警方現作出澄清。

陳天柱續稱，有指7．21事件中「警黑勾結」是子虛烏有及污名化。他說，當日有防暴警於南邊圍被拍攝到與白衣人搭膊頭，當時警員只是推開白衣人，又稱有人利用新聞片「剪頭剪尾」及扭曲，造成誤導。被問到為何警員未有即時抄下白衣人身分證資料作調查，他稱，當時有數百人在場，「無可能即時抄低晒所有人的身分證」，警方有足夠警力後逐漸驅散在場的人，白衣人及黑衣人隨後放下武器離開，刑事調查隊人員於凌晨3時半入村調查，其間有記下部分人的身分證資料並檢取武器。

民權觀察斥警混淆視聽

民權觀察高度關注警方的拘捕行動，指出法庭早前已明確指出暴動罪的定罪元素，除非被告有蓄意、實際的行為，抱有共同目的地與他人集結並一起使用暴力，破壞社會安寧，否則單純在場本身不構成罪行。

民權觀察成員王浩賢批評，警方今日進一步把無差別襲擊說成一場「誤會」，完全是混淆視聽。民權觀察指出，今次的拘捕行動備受公眾關注，警方有責任交代拘捕林卓廷的具體指控，否則會令人認為警方藉濫捕達到騷擾、威迫民主派民意代表的效果。

林卓廷許智峯被捕 相關報道：

警拘捕林卓廷涉7．21參與暴動 稱符合罪行元素

林卓廷許智峯被捕 何君堯：遲來的正義

林卓廷許智峯被捕 胡志偉斥檢控指鹿為馬

許智峯斥政治檢控 稱調停糾紛反被屈成被告

林卓廷許智峯被捕 消息：林卓廷涉7．21暴動 許智峯涉7．6屯門公園案 警拘16人【短片】