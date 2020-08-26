新冠肺炎｜華大基因篩檢試劑測出假陽性　稱疫情防控須使用高靈敏度試劑 (21:30)

法新社報道，這款PCR篩檢試劑已在世界各地流通。瑞典公共衛生局表示，這款試劑是瑞典民眾於3月至8月期間作居家檢測之用。聲明指出在大多數情況下，「民眾是在出現輕微症狀或沒有任何症狀時，出現假陽性結果」。聲明補充說，將在本周內聯絡所有受影響民眾，並且調整官方確診人數。

公共衛生局表示：「已將這個有瑕疵的篩檢試劑通報瑞典醫療產品局（Swedish Medical Products Agency）。這項產品從中國出口到許多國家。」聲明並說已「告知歐洲相關單位與世界衛生組織（WHO）」。

中國生物科技服務集團與華大基因合資註冊成立的華昇診斷中心，是本港全民檢測計劃的化驗機構之一。該中心表示，已就所使用之華大基因試劑盒諮詢華大基因，對方回覆稱對事件高度重視，並立即認真核查。

華大基因稱，所謂的「高陽性檢出率」問題，主要是因不同國家和地區在試劑敏感度標準方面存在差異。對於無徵狀感染者，臨牀表現判斷為「正常健康人」，高敏試劑的核酸檢測結果判定為陽性，低敏試劑的結果判定為陰性；若依據低敏試劑的結果作標準，高敏試劑的結果就會被誤判為「假陽性」；若依據高敏試劑的核酸檢測結果為標準，低敏試劑的結果就會被判讀為「假陰性」。

華大基因稱，低敏感度試劑出現的「假陰性」，即感染者在核酸檢測被判定為陰性，感染者因而能以「正常健康者」身分如常生活，對疫情防控的危害更大，因此高靈敏度試劑帶來的高陽性檢出率，對疫情防控是必要的。

特區政府回應傳媒就華大基因在港合資公司華昇診斷中心的查詢表示，在新冠病毒檢測結果確認過程中，公共衛生化驗服務處與私營化驗所以不同平台檢測結果不一致並非罕見，過往亦偶有發生。如有需要，衛生署會再就相關個案採集樣本作進一步測試。

根據衛生署現行機制，所有本港私營化驗所根據病毒檢測判斷為陽性反應的樣本，只會被視為初步陽性，必須按既定程序把樣本轉送至公共衛生化驗服務處重複檢測確認。

（法新社/中央社/華大基因/政府新聞處）