警拘捕林卓廷涉7．21參與暴動　稱符合罪行元素 (17:30)

新界北總區刑事總部高級警司陳天柱說，去年7月6日一名男子於屯門警署外被包圍及刪去手機資料，警方今日拘捕年齡介乎27至43歲的三男一女，包括民主黨立法會議員林卓廷及許智峯、報稱廚師的曾姓男子及報稱社工的鍾姓女子。當中林卓廷涉企圖妨礙司法公正，許智峯涉企圖妨礙司法公正、不誠實使用電腦及刑事毁壞，曾男涉企圖妨礙司法公正、參與非法集結，鍾女則涉及不誠實使用電腦及刑事毁壞被捕。

另外，就元朗7．21事件，警方今日拘捕年齡介乎26至48歲的13人涉參與暴動，被捕人包括林卓廷，另有銀行副總裁、司機、倉務員、接聽員、社工等，當中7人涉及元朗站大堂內的衝突，其餘6人則涉英龍圍及南邊圍衝突事件。警方指出，部分被捕人有黑社會背景；一人報住元朗，其餘人等報住新界各區、九龍、港島及離島。

對於7．21事件中林卓廷具體作出什麼行為涉參與暴動，陳天柱引述《公安條例》18及19條稱，如非法集結中有人破壞社會安寧，如涉及暴力或威嚇暴力，即屬暴動。陳天柱表示，警方調查7．21事件中相關人等的行為是否符合罪行元素，當證據達到檢控標準便作拘捕；由於當時白衣人及黑衣人互相擲物、隔着欄杆互相攻擊，雙方「勢均力敵、旗鼓相當」，不存在直播免責。被問到當時林卓廷以公職人員身分到場調停及報警，是否構成破壞社會安寧，陳天柱稱，自己非法律專家，法律具體上是否適用、有否干犯法律，律政司會給予意見，「我嘅意見就係佢干犯嘅行為足夠構成暴動罪」。

林卓廷許智峯被捕 相關報道：

許智峯斥政治檢控 稱調停糾紛反被屈成被告

林卓廷許智峯被捕 胡志偉斥檢控指鹿為馬

林卓廷許智峯被捕 何君堯：遲來的正義

林卓廷許智峯被捕 消息：林卓廷涉7．21暴動 許智峯涉7．6屯門公園案 警拘16人【短片】