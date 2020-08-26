警拘捕林卓廷涉7．21參與暴動　稱符合罪行元素 (17:30)

警方今早（26日）就去年7月6日屯門公園案及元朗7．21事件展開行動，拘捕16人，當中包括民主黨立法會議員林卓廷及許智峯。警方下午交代案情期間，被多次問到元朗7．21事件中遇襲及有份報警的林卓廷作出什麼行為涉及參與暴動或破壞社會安寧，警方只稱其行為符合《公安條例》18及19條中的罪行元素。
新界北總區刑事總部高級警司陳天柱說，去年7月6日一名男子於屯門警署外被包圍及刪去手機資料，警方今日拘捕年齡介乎27至43歲的三男一女，包括民主黨立法會議員林卓廷及許智峯、報稱廚師的曾姓男子及報稱社工的鍾姓女子。當中林卓廷涉企圖妨礙司法公正，許智峯涉企圖妨礙司法公正、不誠實使用電腦及刑事毁壞，曾男涉企圖妨礙司法公正、參與非法集結，鍾女則涉及不誠實使用電腦及刑事毁壞被捕。
另外，就元朗7．21事件，警方今日拘捕年齡介乎26至48歲的13人涉參與暴動，被捕人包括林卓廷，另有銀行副總裁、司機、倉務員、接聽員、社工等，當中7人涉及元朗站大堂內的衝突，其餘6人則涉英龍圍及南邊圍衝突事件。警方指出，部分被捕人有黑社會背景；一人報住元朗，其餘人等報住新界各區、九龍、港島及離島。
對於7．21事件中林卓廷具體作出什麼行為涉參與暴動，陳天柱引述《公安條例》18及19條稱，如非法集結中有人破壞社會安寧，如涉及暴力或威嚇暴力，即屬暴動。陳天柱表示，警方調查7．21事件中相關人等的行為是否符合罪行元素，當證據達到檢控標準便作拘捕；由於當時白衣人及黑衣人互相擲物、隔着欄杆互相攻擊，雙方「勢均力敵、旗鼓相當」，不存在直播免責。被問到當時林卓廷以公職人員身分到場調停及報警，是否構成破壞社會安寧，陳天柱稱，自己非法律專家，法律具體上是否適用、有否干犯法律，律政司會給予意見，「我嘅意見就係佢干犯嘅行為足夠構成暴動罪」。