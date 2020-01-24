新冠肺炎｜今增24宗確診全屬本地感染　包括匡智梨木樹宿舍6院友1員工【短片】 (16:34)

截至今日（26日）凌晨零時，本港新增24宗新型冠狀病毒確診個案，全部屬本地感染，包括匡智梨木樹宿舍6名院友及1名員工。另外，今日有十多宗初步確診。
新增個案當中，14宗與早前確診個案相關，包括匡智梨木樹宿舍群組：
．新增6名院友確診（個案4712、4714、4715、4716、4717、4718，介乎18至77歲，全部無病徵）
．新增1名員工確診（個案4728，48歲女子，8月24日發病）
．匡智梨木樹宿舍累計有6名院友及4名職員確診
10宗新增個案源頭不明個案：
．昨日（25日）初步確診的19個月大男嬰（個案4720，無病徵），他因昨已驗出體內有新冠病毒抗體，已即日出院
．醫管局九龍西聯網瑪嘉烈醫院非緊急救護車運作助理（個案4722，46歲女子，8月21日發病），醫管局昨稱她無運送過確診者
．瑪嘉烈醫院急症室運作助理（個案4723，60歲女子，8月21日發病），醫管局昨稱她過去14日內曾運送一名確診病人，但不涉臨牀護理及高風險醫療程序
．海關關員：海關昨稱該關員駐守中國客運碼頭，主要負責後勤工作，最近一次當值日期為8月23日，8月24日因身體不適前往醫院求醫
．私家車司機：個案4719（46歲男子，8月21日發病），其中家庭私家車司機工作的家庭未見有初步陽性個案，相關家庭的成員列為緊密接觸者
．酒樓職員：個案4730（50歲女子，8月21日發病），在旺角始創中心海港酒家任職樓面，經食環署安排的食肆員工新冠病毒測試驗出陽性
．其他確診者有保安、裝修工人及已退休的人
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