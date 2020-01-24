新冠肺炎｜今增24宗確診全屬本地感染　包括匡智梨木樹宿舍6院友1員工 (16:34)

新增個案當中，14宗與早前確診個案相關，包括匡智梨木樹宿舍群組：

．新增6名院友確診（個案4712、4714、4715、4716、4717、4718，介乎18至77歲，全部無病徵）

．新增1名員工確診（個案4728，48歲女子，8月24日發病）

．匡智梨木樹宿舍累計有6名院友及4名職員確診

10宗新增個案源頭不明個案：

．昨日（25日）初步確診的19個月大男嬰（個案4720，無病徵），他因昨已驗出體內有新冠病毒抗體，已即日出院

．醫管局九龍西聯網瑪嘉烈醫院非緊急救護車運作助理（個案4722，46歲女子，8月21日發病），醫管局昨稱她無運送過確診者

．瑪嘉烈醫院急症室運作助理（個案4723，60歲女子，8月21日發病），醫管局昨稱她過去14日內曾運送一名確診病人，但不涉臨牀護理及高風險醫療程序

．海關關員：海關昨稱該關員駐守中國客運碼頭，主要負責後勤工作，最近一次當值日期為8月23日，8月24日因身體不適前往醫院求醫

．私家車司機：個案4719（46歲男子，8月21日發病），其中家庭私家車司機工作的家庭未見有初步陽性個案，相關家庭的成員列為緊密接觸者

．酒樓職員：個案4730（50歲女子，8月21日發病），在旺角始創中心海港酒家樓面，經食環署安排的食肆員工新冠病毒測試驗出陽性

．其他確診者有保安、裝修工人及已退休的人

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