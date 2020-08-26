新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:00)

○深水埗區

北河街市政大廈

海麗商場

○油尖旺

旺角街市

中國客運碼頭

始創中心 海港酒家

勝興樓 日昇車仔麵

K11 購物藝術館

The Forest

瓊華中心

友誠商業中心 大家樂

通菜街111號 風味園茶餐廳

百誠大廈 大家樂

白加士街 麥奀雲吞麵世家

港景匯商場

百寶利商業中心

○九龍城區

定安大廈 萬豪漁港

土瓜灣市政大廈暨政府合署

東興大樓 金苑粉麵

九龍城法院大樓

美景街61號 海南廚房

家維商場

○觀塘

秀茂坪商場

兒童醫院

○東區

渣華道街市

安明閣 大快活

○灣仔區

銅鑼灣街市

鵝頸街市

寶漢大廈 麥當勞

Tower 535 敏華冰廳

○中西區

金鐘道政府合署高座

政府總部西翼

海富中心 麥當勞、米線陣

永安中心

○元朗區

天澤商場 譚仔雲南米線

天恩商場

港鐵天水圍站

T Town

天瑞商場

○沙田區

偉華中心 雲桂香米線專門店

新翠商場 肯德基、麥當勞

○大埔區

大埔超級城 茶餐廳2.0

○荃灣區

荃威花園商場1期

梨木樹商場

楊屋道市政大廈

香車街街市

○元朗區

良景廣場 佳記餐廳、金大班

資料來源：衛生防護中心（截至8月26日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月20日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月19日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月18日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月17日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽