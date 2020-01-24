陳彥霖死因聆訊　母否認去年8月拒女兒精神科覆診　官：與醫生兩版本交陪審團考慮 (16:00)

裁判官遂表示，精神科醫生鍾加詠昨日（25日）否認記錄過上述對話，與何姵誼的說法不同，「庭上出現兩個版本，陪審團可以考慮下」。

庭上又透露，陳彥霖結識過一名羈押於塘福懲教所的男筆友，相關信件列為呈堂證物。該筆友的父親伍錦雄稱，陳彥霖去年8月約他探望兒子，他因工作無法赴約，詎料收到懲教署人員來電，稱陳彥霖不肯離開懲教所，他遂約陳彥霖吃飯以「冧返佢」。

伍錦雄說，陳彥霖在餐廳主動與陌生人攀談，又在車上發脾氣，最終跳車離去。伍錦雄翌日收到懲教署來電，稱陳彥霖在懲教所外睡了一夜，不斷要求再探望其兒子。伍錦雄只好接走陳彥霖，並安排陳彥霖外祖父陪她回家，惟陳彥霖跳下的士離開，及後發生襲警事件。對於陳彥霖稱其兒子為男友，伍錦雄感到奇怪。

陳彥霖的筆友兼「男友」伍紹剛表示，經人介紹，去年2月起和陳彥霖寫信來往。他形容陳彥霖活潑開朗，並不如信中描述得自己非常不開心。被問到兩人關係，他認為彼此關係曖昧，承認兩人為男女朋友。

被問到陳彥霖有否在書信及會面中表達自殺或自殘念頭，伍紹剛表示她曾有此想法，因陳彥霖信中多數談及不開心的事。聆訊明（27日）續。

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