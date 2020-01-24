科大宣布校内將建全港最大規模太陽能發電系統　料每年產300萬度電 (15:00)

科大可持續發展主管博克特表示，校方自2016年開展「2020可持續發展挑戰」，至今校園成功減廢一半，能源使用亦節約了10%。為進一步加強節能減廢效能，校方兩年前開始尋覓空間以安裝設太陽能板。博克特認爲，雖然校園並無大量空置土地發展太陽能，但散落各處的小空間亦可利用。他指出，將於校園建築物天台50多處安裝約8000塊太陽能板，料每年可產生300萬度電，相當於本地900戶三人家庭一年的用電量。

滙展科技發展首席執行項目總監梁陳少芝表示，會在校園內安裝兩款太陽能板，分別是傳統的硬身光伏板，以及柔性纖薄光伏板，以裝設於不能承重的金屬屋頂或拱形地方。她又期望可進一步研究於校園內的池塘、玻璃頂等地方設太陽能板，以善用空間。

科大的太陽能板發電系統將參與中電的「可再生能源上網電價計劃」，料每年可為科大節省400萬元電費，收益將投放至大學其他節能減廢措施。校方亦會劃出部分太陽能板供研究及實驗之用，讓科大成員測試相關意念及研究項目。

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