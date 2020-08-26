中大男生認侵犯14歲男童及肛交罪　押後9．23判刑 (14:15)

被告為中大學生胡俊（22歲，案發時20歲）。辯方求情時指出，被告與Y有兩次不當行為後，已不想再繼續，遂開始不理會Y。惟Y隨後在網上發布相關資訊，指摘被告玩弄感情，被告亦在網上反擊，令Y感到驚慌而報警，才揭發事件。辯方代被告向Y道歉，並指「錯是被告人所引出」，被告願意承擔一切責任。

辯方又提及被告父母的兩封求情信，表示母親早年帶被告來港，與繼父一同看着被告的學業由一蹶不振至突飛猛進，得知被告犯事後感到「無奈、震驚、生氣」，會加強監管，繼續支持被告。

控方案情指出，被告在2017年底至2018年初經社交平台Instagram認識事主Y。在2018年1月19日下午，被告邀約Y到他的居所，其間被告突然吻Y，脫下Y的衣服及為Y戴上眼罩，把手指放入Y的肛門。同年2月初，被告再邀請Y到他的家，在Y同意下與Y肛交。

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