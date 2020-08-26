電話預約賣淫及按摩服務　警屯門拘12女 (13:30)

12名被捕女子年齡介乎31至48歲，涉嫌協助管理賣淫場所、協助管理無牌按摩院、非法入境、違反逗留條件、違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；當中5人從深圳蛇口經水路偷渡來港、兩人持雙程證，其餘5人為本地人。警方表示，現時有5名被捕者被落案起訴，另有3名非法入境者交由入境處跟進、4人正保釋候查。

屯門警區特別職務隊根據情報及調查，鎖定新墟一帶6個提供非法按摩及賣淫服務的場所，派員於上周五起展開放蛇行動。警方表示，該些場所利用內地非法入境、持雙程證女子及本地女子提供服務，並以按摩場所作招徠。

警方稱，由於《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》禁止娛樂場所營運，不法分子為掩人耳目，客人要透過電話、Whatsapp及Telegram預約，再安排女子到指定地點提供服務，相關地點多為「三無大廈」單位。警方於行動中檢獲避孕套、性感內衣、嗽口水、潤滑劑及2.3萬元現金。警方續稱，被捕人現由懲教處看管，檢疫問題將交由該部門跟進。