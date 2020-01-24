全民檢測｜聶德權：全民檢測可減低社會成本代價　網上預約周六開始【短片】 (12:57)

聶德權稱，全民檢測的網上預約系統將於本周六（29日）開始登記，日內會公布檢測地點及其他詳情。他稱已有逾5000名醫護人員加入採樣團隊，正進行培訓及保護裝備測試等工作。

聶德權並回應外界擔心檢測容易出現「假陽性」問題，稱政府已為高危群組加大檢測，全民檢測是要找出社區內隱形患者，不能因要做高危群組檢測而抹殺全民檢測的作用。他亦稱，檢測結果若是陽性，會轉交衛生署跟進，衛生署防護中心公共化驗室會再做一次檢測，若覆檢結果仍是陽性，個案就會移送隔離治療。

聶德權稱，昨晚（25日）與醫護界曾開會商討，他形容與會人員「反應積極」。他亦強調非常重視「防感染控制」，除了提供充足保護裝備外，也會進行呼吸器面形測試，確保採樣人員的面形與呼吸器完全貼合，把感染風險減至最低；亦會給予指引，每採樣一次就會棄置手套。

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聶德權facebook片段













