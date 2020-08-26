林卓廷許智峯被捕　許智峯不適送院後押返上水警署【短片】 (20:55)

【20:55】許智峯到北區醫院取藥後被警員押返上水警署。

【20:15】許智峯晚上報稱身體不適，從上水警署由救護車送往北區醫院。其代表律師表示，許智峯已於下午1時半完成所有調查程序，惟警方一直拒絕讓其申請保釋，亦拒絕交代情況。

【13:30】就去年元朗7．21事件，警方表示，新界北總區重案組人員經進一步調查後，今日於全港多區拘捕13名年齡介乎26至48歲的本地男子涉嫌參與暴動，被捕男子正被扣留調查。

【12:24】警方表示，去年7月6日晚上約8時半，一批示威者於屯門警署外聚集，其間多人包圍一名男子，稱對方以手機拍影示威者，有人取去該名男子手機，並刪去手機內的資料。新界北總區重案組人員經進一步調查，今日於沙田、西區、天水圍及屯門拘捕年齡介乎27至43歲的3名本地男子及一名本地女子，涉嫌意圖妨礙司法公正、有犯罪或不誠實意圖而取用電腦、刑事毁壞及非法集結。被捕男女現正被扣留調查。

【09:14】警方消息稱，暫時共拘捕16人，包括涉7月6日屯門公園案的3男1女（年齡介乎27至43歲），包括林卓廷及許智峯，分別涉及企圖妨礙司法公正、不誠實取用電腦、刑事毁壞及非法集結。另包括涉及元朗7．21事件的13名本地男子，涉及暴動罪，年齡介乎26至48歲，當中亦包括林卓廷。

【08:24】民主黨今早在facebook表示，警方分別到林卓廷及許智峯的寓所拘捕二人，稱他們涉及去年屯門警署案件。林卓廷更被指在去年7．21事件中涉暴動罪。

林卓廷及許智峯的facebook專頁亦發文，稱警方早上分別派員到住所拘捕兩人。當中林卓廷facebook專頁編輯稱，警方今早6時到達林卓廷寓所，以涉嫌在去年7月21日參與暴動、7月6日屯門警署外串謀他人毁壞財物及妨礙司法公正罪名將他拘捕。許智峯facebook專頁編輯則表示，3名來自新界北總區的警員早上到許的寓所並要求搜屋，許智峯亦被捕。

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