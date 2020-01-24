8．28起放寬措施：食肆堂食至晚上9時限50%入座　美容院准服務預約客　運動場跑道重開 (20:34)

．餐飲業務處所：堂食安排至晚上9時正，並維持其他感染控制措施，包括桌子之間最少有1.5米距離或有效的隔板；顧客數目不得超過該處所通常座位數目的50%；以及不得有多於2人同坐一桌

．戲院：每一影院出售的戲票及供佔用座位不得超過該影院的座位數目的50%；入座安排方式，須令同一行座椅中不可有一排連續超過兩張座椅被佔用；在影院內不得飲食；以及每一影院在放映後須進行清潔和消毒等

．美容院：所有員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩及面罩／護目鏡，並在每次為一名客人提供服務後更換或消毒；只能為已預約的客人提供服務；每一個被分隔的服務範圍不能容納多於兩人

．重開部分較少身體接觸活動的戶外運動場所：運動場跑道、網球場和練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校和無線電控制模型飛機場

現行在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）（限聚令）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）（口罩令）下已實施的社交距離措施，將延續至8月27日。

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