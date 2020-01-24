粵港聯手搗破跨境人蛇集團拘104人 (18:45)

警方去年新成立的新界北販運人口調查隊一直有留意非法入境及黑工情況，早前觀察到因新型冠狀病毒疫情收緊出入境管制，多了東南亞及內地人蛇偷渡來港。警方透過情報，鎖定一個6月起活躍於新界及廣東省的跨境販運人口集團。

香港警方聯同入境處及廣東省執法部門上月起展開「箭雲」聯合行動，共拘捕104人，包括於昨日（24日）拘捕一名38歲集團男主腦，另拘捕14名骨幹成員、26名助手及63名非法入境者及黑工，年齡16至65歲，主腦及部分人有三合會背景，並檢獲17艘經改裝的大馬力快艇及3輛私家車，總值900萬元，相信已瓦解該集團。

新界北總區重案組第二隊總督察溫景亨稱，該集團透過廣東省的接頭人，在網上以社交平台招攬欲來港工作的人，再收取5000至15,000元人民幣的「人蛇費」，以改裝快艇安排他們經珠海水路偷渡來港，並在香港西面如東涌或屯門上岸，並安排酒店予他們藏身，再介紹工作給人蛇，包括在地盤及回收場工作，或進行非法賣淫，集團又會物色身材健碩及好勇鬥狠的男子參與黑社會有關活動。

警方於7月21至23日在東涌拘捕兩名33及41歲男骨幹成員，以及6名內地人蛇，並截獲一部接載私家車；7月21日，警方由東涌追截私家車至油麻地，拘捕車上一名蛇頭及兩名非法入境女子。兩名蛇頭已被起訴，涉嫌安排未獲授權進境者前來香港的旅程。警方8月在屯門一間酒店拘捕3名非法入境或逾期居留女子，又以涉依靠他人賣淫的收入為生拘捕4名男子，年齡26至41歲。

水警於8月21日晚上至22日清晨聯同內地執法部門，在屯門龍鼓灘截獲一艘企圖逃走快艇，該9米長快艇載有19人，只有5件救生衣。警方拘捕船上一名駕船的內地男子、兩名本地男子，以及8男8女內地人蛇。另內地執法部門上月底在內地截獲11艘快艇及26名內地船員，及在本月初截獲一艘快艇及兩輛車，拘捕5名骨幹成員及30名中國籍及越南籍人蛇。