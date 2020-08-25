新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院急症室運作助理初步確診　曾接送確診病人 (20:45)

何婉霞稱，該名瑪嘉烈該急症室運作助理為60歲女子，她在8月22日下班後因感到不適到急症室求醫，至昨日（24日）初步確診。兩名急症室人員曾與她共膳，因此被列為密切接觸者，將安排檢疫。

另外，醫管局九龍西聯網一名46歲非緊急救護車助理亦初步確診，該助理上一次上班日為8月21日，其後感不適到仁濟醫院求醫，昨日初步確診。當局經初步追蹤後，發現該助理所住的屋邨曾有確診個案。曾與該助理共膳的3名非緊急救護車職員被列為密切接觸者，將安排檢疫。

瑪嘉烈醫院晚上發新聞稿表示，初步確診的急症室運作助理過去14日內曾經接送過一名確診病人，但不涉及臨牀護理及高風險醫療程序。她目前在亞洲國際博覽館社區治療設施接受隔離治療，現時情況穩定。另外，一名非緊急救護運送服務助理初步確診，工作主要協助入院、轉院、出院及到專科門診覆診的病人，提供點對點運送服務，並沒有接觸過新冠病毒懷疑及確診個案。

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