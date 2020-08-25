新冠肺炎｜餐飲業界歡迎恢復晚市堂食　黃家和︰料可增30%生意 (19:25)

他認為，開放晚市堂食對餐飲業相當重要，加上日間及外賣生意，料整體生意額可達正常的60%至70%。他說，新型冠狀病毒疫情第三波以來，做不到晚市令餐飲業經營困難。他指出，7月份餐飲業的生意額跌幅達60%，相等於50億元；8月份跌幅擴大至逾70%；其間逾2000間食肆全日暫停營業，6000多間食肆提早關門。

晚市堂食將維持兩人一枱，黃家和認為，有關措施難免對部分食肆造成困擾，如大型酒樓、婚宴場所等，但可為中小型食肆、茶餐廳、快餐店等帶來生意。他指出，顧客在茶餐廳、快餐店逗留時間通常少於1小時，晚市多開3小時可讓餐廳做多兩至三輪生意，亦可增加餐飲就業。

黃家和說，即使開放晚市堂食，呼籲食肆仍需繼續嚴謹執行防疫措施，市民亦需提高警覺，如像父親節期間過度放寬，大量市民聚集，會出現負面影響，建議執法部門加強巡查。

黃家和又期望，若疫情紓緩，政府可再放寬人數限制至一枱4人或以上，但亦不宜放寬太快，以免有反效果；另酒吧仍未可復業，期望政府下一階段可考慮開放酒吧營業。

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