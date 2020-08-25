新冠肺炎｜兒童醫院1歲半男童初步確診　與母均帶病毒抗體　料曾受感染 (18:05)

本港今日（25日）新增19宗新型冠狀病毒確診，其中16宗為本地感染。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午在疫情記者會稱，一名1歲半男童昨（24日）入住香港兒童醫院時初步確診，其血清樣本發現病毒抗體，其母亦被驗出帶有抗體，估計兩人早前曾受感染，現列作康復者處理，院方將為男童再預約適當時間做手術。
何婉霞稱，該男童原定昨日入院進行已預約的小童疝氣手術，而兒童屬保護群組，為謹慎起見入院時為男童做檢測，結果發現其體內有抗體。他被送到兒童醫院的隔離病房，今日轉送伊利沙伯醫院檢查。醫管局與醫院感染控制組、衛生署商討後，相信男童沒有傳染風險，故未有病人及醫護人員被列為密切接觸者。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，男童6月尾與母親及姐姐從巴基斯坦回港，當時做過數次新冠病毒檢測均呈陰性，估計有機會在社區受感染。男童的父親和姐姐會送到檢疫中心，母親則因有抗體，故毋須送往檢疫中心，惟其密切接觸者仍須檢疫。
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