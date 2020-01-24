稱遭內褲丟中惹不幸需阻惡運　巴士司機性侵女友12歲女兒判囚4年6個月 (17:35)

52歲的被告L.S.被控於2015年9月至2017年7月期間，兩度在港島一劏房單位侵犯同居女友的女兒X。

法官勞潔儀引述事主的創傷報告，指出X事後患上創傷後壓力症候群，一提及被告會感到不安及恐懼；又變得非常抑鬱，觸發自殘行為及自殺念頭，甚至出現逃避及壓抑創傷記憶的分離症狀；另因母親對她不信任，令她失去自尊。報告又稱，被告害怕與異性接觸及社交，必須接受心理及藥物治療。

法官指出，X非常信任被告，兩人關係猶如父女，被告侵犯一個對他完全信任的人，嚴重違反誠信。法官最後讚賞X勇敢揭露事件，行為值得嘉許，毋須感到羞恥，更着主控官轉達法庭對她的稱讚。對於X母對其女兒不信任，法官籲家人體諒X及給予支持，又下令將判辭交予社會福利署，希望社署可以幫助X重過新生活。

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