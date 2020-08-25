地盤工涉襲警　稱曾揮拳及腳踢以制止便衣警襲擊他人 (16:25)

相關報道︰地盤工涉襲警控方突申逾千條手機信息呈堂 官質疑控方「有權用到盡」

被告岑曉麟（26歲）否認暴動及襲擊致造成身體傷害罪，但承認暴動罪的非法集結交替控罪。昨日（24日）控方申請把被告手機中逾千條信息作證供呈堂，法官今指信息沒有直接舉證價值，不批准所有信息呈堂。

岑曉麟供稱，案發當日他自下午起留在立法會「煲底」，其間曾與同伴到警總門外舉起標語默站，呼籲警察停止濫用暴力，直至晚上再到警總。岑曉麟表示，案發時他正在警總車閘外扶住鐵馬，與身邊人交談，突然看到便衣警員從轉角位衝出來，並推跌一名女子，「我以為佢係不知明人士，襲擊在場人士，想上前制止佢」。岑曉麟指出，在場的人一直嘗試制止警員，惟不成功，承認自己曾兩次揮拳及腳踢一次，解釋稱使用武力是為了制止該警員襲擊身邊人、自衛及阻止其衝擊警總。

控方稱，岑曉麟是刻意襲擊便衣警員，「見到同路人襲擊一個人，就加入戰團」；又稱警員推跌女子的說法純屬被告的開脫理由，強調警員當時是撥開該女子，岑曉麟一概不同意。控辯雙方舉證完畢，將於下周一（31日）作結案陳辭。

其他報道：陳彥霖曾於女童院膠袋箍頸自殺 社工：彥霖無自殘傾向只想藉此逃離女童院

其他報道：首宗涉違《港區國安法》男子向高院申保釋被拒

其他報道：學生被裁襲警罪不成立 官稱警員作供沒說出事實全部