新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○深水埗區

北河街市政大廈

海麗商場

○油尖旺

瓊華中心

新望大廈 麥當勞

友誠商業中心 大家樂

通菜街111號 風味園茶餐廳

百誠大廈 大家樂

白加士街 麥奀雲吞麵世家

港景匯商場

百寶利商業中心

○九龍城區

九龍城法院大樓

○觀塘

秀茂坪商場

兒童醫院

○東區

安明閣 大快活

○葵青

葵涌廣場

○灣仔

鵝頸街市

○中西區

海富中心 麥當勞、米線陣

永安中心

○屯門區

良景廣場 金大班、意樂餐廳

○元朗區

天耀廣場

天盛商場

港鐵天水圍站

T Town

天瑞商場

○沙田

美田商場

新城市廣場

沙田娛樂城 富臨漁港

新翠商場 肯德基、麥當勞

○大埔

大埔超級城 茶餐廳2.0

華樂樓 陸宜居茶餐廳

寶蓮樓 華輝餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至8月25日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月20日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月19日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月18日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月17日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽