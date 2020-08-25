調查：逾九成餐飲職工被削工時、減薪　散工嘆未受惠「保就業」計劃 (16:15)

協會以網上及電話問卷形式訪問1081位酒店及餐飲從業員，當中有16%受訪者表示收入減少九成以上，只有13%表示收入無變。 酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，八至九成受訪者任職的公司都有申請「保就業」津貼，但有公司依然要求員工放無薪假。她補充，「保就業」計劃沒有實名制，有企業解僱原有的員工，以較低廉的薪金另聘他人「填數」，變相未能真正「保就業」。

從事宴會「炒散」18年的習先生（化名）稱，過往有13,000至14,000元薪金，自疫情開始至今，除了放寬至最多8人一枱時曾開工6日，獲得3000、4000元薪金，此外再無工開，幾乎連續7個月只能靠積蓄維生。他形容「保就業」計劃對於他們這類兼職員工而言是「看得到但觸不到的葡萄」。

協會總幹事梁靜雯盼政府為失業工友發放現金津貼、提供失業援助金，另要求在「保就業計劃3.0」需要求僱主以實名僱員名單登記申請，以真正「保就業」。

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