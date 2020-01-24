陳彥霖曾於女童院膠袋箍頸自殺　社工：彥霖無自殘傾向只想藉此逃離女童院 (15:36)

社會福利署助理社會工作主任、女童院社工黃燕麗稱彥霖共6次入住女童院，由於彥霖性格聰明又開朗，於2018年獲女童院給予「A+」評價。

惟至2019年3月9日，黃燕麗表示彥霖再被判入女童院，彥霖一度以膠袋箍頸自殺，最終被送入醫院。彥霖在4日後出院，職員原本牽着彥霖的手，打算一同乘的士返回女童院，彥霖突然「揈開手」，隨即逃去無蹤。被問到彥霖為何企圖自殺，她認為彥霖無自殘傾向，只想藉此逃離女童院。

至同年8月14日，彥霖涉襲警案而被押送到女童院羈押，黃燕麗見到彥霖的手腳有瘀傷，彥霖稱是警員上手扣時弄傷，黃燕麗遂要求警員將彥霖送院驗傷。

黃燕麗稱彥霖曾向她投訴「有警察挑釁佢，對佢無禮」，在場的警員建議彥霖向投訴警察課立案，彥霖表示明白。黃燕麗透露彥霖該次入住女童院時須單獨羈押，和其他有保護令在身的女童分隔居住。後來彥霖一度大叫「唔想一個人」，並在情緒不穩下破壞女童院物品。

黃燕麗表示，彥霖入院時獲處方藥物，同年9月精神狀況開始改善。她稱彥霖在女童院的要求下撰寫反省文，彥霖寫到未來3年「希望做人見人愛的女孩，完成設計課程可學有所用，與家人開心生活」。聆訊下午續。

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