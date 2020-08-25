浸大社工系團隊推認知行為治療網上計劃　冀改善學生心理健康 (14:18)

浸大社會工作系副教授潘佳雁表示，本港心理輔導人手非常不足，輔導員與大學生比例為1比1342，遠超美國的1位輔導員負責430名學生服務的比例。她又說，現時輔導服務完成後不設評估，難以量度服務成效。她期望「REST Online」能成為輔導員的額外資源，紓緩輔導人手不足的問題。

每名參加者會接受10周的服務，包括8周在網上學習認知治療技巧，另外輔導員會與參加者見面兩次，並有一次電話訪談，跟進其輔導情況。計劃開放予全港大專生報名，經問卷及會面評估後，篩選心理壓力水平屬輕度至中度的學生參加服務，費用全免。

認知行為治療理論認為「思想」會產生情緒、行為及身體反應。例如面對求職困難，學生或質疑自己能力，繼而感不安、失眠等，亦導致他不斷檢查電話或電郵，免失獲聘機會。治療有助參加者接納現實，減少對自己的不合理要求等，從而紓緩心理壓力。

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